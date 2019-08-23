Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.