Индекс МосБиржи в пятницу может протестировать верхнюю границу диапазона 2650-2700 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность МосБиржи, дивиденды Новатэка), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.