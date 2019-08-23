Индекс Мосбиржи в пятницу не поднимется выше 2700 пунктов - "Алор Брокер"

"Российский фондовый рынок уже второй день стоит на месте, а вчера на дневном графике нарисовался "крестик". Такая картина обычно является предвестником сильного движения. В какую сторону оно будет - пока сказать сложно, но к нему стоит спекулятивно присоединяться. Возможно, что наш рынок выберет направление движения после анализа речи главы ФРС, но это произойдет уже в понедельник. Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0,4%. Не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов. Однако позитивный фон не настолько силен, чтобы позволить индексу МосБиржи подняться выше сопротивления 2700 пунктов", - говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.