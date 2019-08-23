Goldman Sachs понизил рекомендацию для GDR ВТБ до "продавать" и оценку на 21%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,40 до $1,10 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Текущая стоимость GDR ВТБ составляет порядка $1,18 за штуку.