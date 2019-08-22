Рынок акций проигнорировал внешний негатив - Промсвязьбанк

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60 долларов за баррель, теряя более 0,5%. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках.

В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18:15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 2680 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, МРСК ЦП, Россетей и Системы, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и "префы" Транснефти, потерявшие 1,8% и 1,7%.

"Отметим, что индекс МосБиржи третий день подряд тестирует снизу среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и пробитый 14 августа. Если "быкам" удастся восстановить позиции над трендом, у них появится шанс на продолжение движения в район сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. Иначе, у "медведей" появится технический фактор для возобновления негативной динамики, целью которой выступает диапазон 2550 - 2590 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.