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22 августа 2019 года 18:50
Рынок акций проигнорировал внешний негатив - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60 долларов за баррель, теряя более 0,5%. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18:15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 2680 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, МРСК ЦП, Россетей и Системы, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и "префы" Транснефти, потерявшие 1,8% и 1,7%. "Отметим, что индекс МосБиржи третий день подряд тестирует снизу среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и пробитый 14 августа. Если "быкам" удастся восстановить позиции над трендом, у них появится шанс на продолжение движения в район сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. Иначе, у "медведей" появится технический фактор для возобновления негативной динамики, целью которой выступает диапазон 2550 - 2590 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:09
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:22
"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.22 августа 2019 года 09:25
Фондовые индексы США выросли после публикации протокола июльского заседания ФРС. Фондовые индексы АТР опускаются, трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва. Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель. читать дальше
.22 августа 2019 года 09:08
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Индексы США завершили вчерашний день ростом, однако в ходе азиатской сессии ситуация незначительно ухудшилась - китайские площадки вместе с сырьевыми ценами корректируются в... читать дальше
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