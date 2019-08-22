Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк

Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае наступления рецессии, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Определяющим для динамики цен на золото и рисковых активов станет выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в эту пятницу, посвященное перспективам американской экономики и динамике ключевой ставки, - указывает аналитик банка Роман Антонов. - Учитывая повышенное давление, которое оказывается на Федрезерв, можно ожидать довольно мягкой риторики. Цены на золото, весьма вероятно, удержат отметку в 1500 долл. унц., хотя и выглядят несколько перегретыми, что связано с сохраняющимся повышенным спросом со стороны ETF фондов. Факторов, способных стимулировать рост цен, по-прежнему больше, что связано с геополитикой и снижающимися реальными процентными ставками. Среднесрочно, по нашему мнению, для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц.".