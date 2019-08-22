Чиновники ФРС США расходятся в позициях по ключевой ставке - Julius Baer

В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было известно, два члена комитета открыто голосовали против снижения процентных ставок. При этом протокол показал еще более сильное расхождение в позициях представителей регулятора. Несколько членов комитета высказались за более сильное сокращение стоимости заимствований, прочие - за сохранение текущих значений.

"Подобное различие во взглядах членов Комитета по операциям на открытом рынке ослабляет позиции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это также означает, что дальнейшее прогнозирование политики регулятора становится все более сложным, поскольку случайные договоренности между чиновниками внутри комитета могут привести к самым неожиданным результатам. Еще один вывод заключается в том, что выступление Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул на следующей неделе вряд ли сможет оказать существенное влияние на рынок в текущей конъюнктуре". - отмечает эксперт Julius Baer.