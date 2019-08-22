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22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до 1,1 млн б/с, однако это изменение несущественно для баланса на рынке в целом. Снижение добычи ОПЕК+ почти на 3 млн б/с с ноября 2018 года (за счет Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы) не полностью компенсировано за счет роста добычи в США (всего 0,6 млн б/с). Учитывая ожидаемый рост спроса (обычно достигает пика в третьем квартале), объемы добычи США должны прибавить еще 1 млн б/с в 2019 году, чтобы предотвратить дефицит на рынке во втором полугодии 2019 года, что, на наш взгляд, маловероятно", - говорится в обзоре инвестбанка. Как отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс", дальнейшее увеличение добычи требует роста цен на нефть WTI, которые, однако, оказались под давлением из-за ухудшения спроса на фоне опасений торговых войн. "Как следствие, даже умеренный рост добычи в США, на наш взгляд, маловероятен, учитывая уровень полной себестоимости добычи сланцевой нефти ($56 за баррель нефтяного эквивалента) - продолжающееся снижение числа работающих буровых установок также косвенно указывает на то, что наращивание объемов постепенно уступает место стремлению к финансовой эффективности", - следует из отчета. Аналитики пишут, что, принимая во внимание прогнозы основных производителей сланцевой нефти в США, обеспечивающих там около 30% добычи, можно ожидать лишь незначительного изменения относительно текущего уровня добычи в США в 2019 году, что существенно ниже необходимого для предотвращения дефицита объема. "В 2020 году динамика будет в большей степени зависеть от нефти WTI, которая должна стоить значительно дороже $60 за баррель для стимулирования добычи, особенно учитывая падение цен на газ (негативно сказывается на средней цене углеводородов). В отсутствие увеличения добычи в США мы прогнозируем дефицит нефти на глобальном рынке во втором полугодии 2019 года и 2020 году. Однако даже с учетом восстановления цен производителям сланцевой нефти потребуется некоторое время (около 6-9 месяцев) для возобновления добычи", - считают аналитики. Эксперты полагают, что недостаток предложения нефти во втором полугодии текущего года приведет к ее удорожанию до уровня, при котором производители сланцевой нефти в США смогут генерировать достаточный FCF для наращивания добычи. "Учитывая волатильность цен и стоимость хеджирования, устойчивый уровень цен на WTI, по нашим оценкам, составляет около $65-70 за баррель WTI в 2020 году, что соответствует цене Brent на уровне $70-75 за баррель. На наш взгляд, США не в состоянии своими силами удовлетворить 100% растущего спроса, который к 2030 году достигнет по меньшей мере 115 млн б/с, что указывает на необходимость искать дополнительные источники, себестоимость добычи которых еще выше (глубоководный шельф, арктический шельф и прочие трудноизвлекаемые запасы). На этом фоне мы прогнозируем дефицит предложения и сохраняем прогноз цен на Brent после 2021 года - $80 за баррель", - говорится в аналитическом материале "БКС Глобал Маркетс".
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