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22 августа 2019 года 12:50
Текущий момент можно использовать для захода в акции ММК - ИК "Велес Капитал"
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ведущий аналитик ИК Александр Сидоров полагает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций ММК, который находится в большой зависимости от цен на железную руду. В свою очередь, акции ММК прекратили падение и уже неделю пытаются консолидироваться возле отметки 38,5 руб. за бумагу. Эксперт считает, что высока вероятность того, что бумаги нащупали дно, и стоит ждать их отскока вверх на фоне улучшения конъюнктуры. Цены на железную руду упали до минимума за последние 10 недель в результате устранения проблем с поставками, а также из-за падения спроса со стороны Китая, экономика которого ослаблена торговой войной с США. 1,5 месяца назад стоимость железорудного сырья обновила 5-летний максимум из-за катастрофы на дамбе Vale и циклона на Западе Австралии, превысив $120 за тонну, напоминается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Однако за последние 3 недели цены обвалились и теперь пытаются консолидироваться возле отметки в $90 за тонну, - указывает Александр Сидоров. - Мы полагаем, что новый уровень может быть устойчивым, так как проблема с временным дефицитом сырья оказалась решаемой, и в связи с ростом поставок и приближением к балансу спроса и предложения вероятность возвращения цен на железную руду к предыдущим максимумам выглядит небольшой". С позиции российских металлургов падение цен на железорудное сырье в первую очередь выгодно ММК, и невыгодно Северстали, у которых соответственно недостаток и избыток производственных мощностей, полагают в ИК "Велес Капитал". Акции ММК находились в пике в последние 2 месяца из-за высоких цен на железную руду и низких дивидендов за 2 квартал 2019 г., что сделало компанию аутсайдером отрасли. Сейчас акции торгуются возле минимума за последние 12 месяцев. В последнюю неделю акции ММК находились в боковике, что, по мнению аналитика ИК, дает сигнал о том, что потенциал падения, возможно, иссяк. "Мы полагаем, что на фоне улучшения конъюнктуры и высокой вероятности того, что цены на ЖРС не вернутся к прежним максимумам, текущий момент можно использовать для захода в акции ММК", - заключает Александр Сидоров.
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22 августа 2019 года 18:50
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.22 августа 2019 года 10:22
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.22 августа 2019 года 09:25
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