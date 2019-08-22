Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили предварительную статистику от API, сообщив о том, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились почти на 3 mb. Тем не менее, такие данные не оказали вчера заметного влияния на рынок. Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление Д. Пауэлла в пятницу, в ходе которого риторика главы ФРС вполне может быть недостаточно мягкой, что способно вернуть негативные настроения на глобальные площадки.", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".