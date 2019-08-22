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22 августа 2019 года 12:09
Нефть стабилизируется на сокращении рисков рецессии - Julius Baer
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius Baer. "Медвежьи" настроения на рынке справедливо отражают текущую слабость фундаментальных факторов. Все это будет поддерживать котировки "черного золота" на текущих уровнях. "На рынке усиливается консенсус по поводу того, что высокий объем предложения сырья будет сохраняться в секторе в течение значительной части 2020 года, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Сланцевый бум постепенно затухает, но Соединенные Штаты продолжают оставаться лидером по темпам роста добычи. Спрос на нефть на Западе снижается на фоне структурных перемен: энергоэффективность становится все более заметной при ослаблении факторов поддержки экономического роста. Текущие "медвежьи" настроения пока не настолько сильны, чтобы закрытие коротких позиций несло риск роста цен". Тогда как эти факторы в ближайшие недели будут оставаться в центре внимания нефтяного рынка, другие события, которые могли бы повлиять на котировки, по мнению эксперта, оказываются в тени: "Автомобильный сезон в США скоро подойдет к концу, и вероятное сезонное увеличение запасов в связи с этим может быть воспринято с негативом. Опубликованная накануне официальная еженедельная статистика показала рост запасов нефтепродуктов и высокие объемы экспорта при стагнирующем потреблении топлива. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок, характеризующийся слабыми фундаментальными факторами, которые, однако, уже в основном отражены в "медвежьих" настроениях".
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22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:22
"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.22 августа 2019 года 09:25
Фондовые индексы США выросли после публикации протокола июльского заседания ФРС. Фондовые индексы АТР опускаются, трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва. Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель. читать дальше
.22 августа 2019 года 09:08
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Индексы США завершили вчерашний день ростом, однако в ходе азиатской сессии ситуация незначительно ухудшилась - китайские площадки вместе с сырьевыми ценами корректируются в... читать дальше
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