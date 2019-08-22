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22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что на неделе, закончившейся 16 августа, снижение запасов составило 2,7 млн баррелей после роста в течение двух недель. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали снижения запасов на 3,1 млн баррелей. За день до этого данные от Американского института нефти сообщили о росте запасов на 3,5 млн баррелей. "Стоит отметить, что эффект сокращения запасов нефти был нейтрализован ростом запасов бензина на 300 тыс. баррелей, а также запасов дистиллятов - на 2,6 млн баррелей, - указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - По опросу S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей. Несмотря на динамику прошлой недели запасы нефти все равно более чем на 7% превосходят уровень 2018 года, свидетельствуя о том, что темпы их накопления значительно превышают спрос. В том случае, если перспективы роста мировой экономики останутся туманными, избыточное предложение рискует стать фактором долгосрочного снижения цен на нефть. Учитывая сказанное, до тех пор, пока настроения на рынке не улучшатся, рекомендуем удерживать "короткие" позиции".
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.22 августа 2019 года 09:08
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