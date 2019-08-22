Ренессанс Капитал снизил оценку акций АЛРОСА на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 97 рублей до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 93,85 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 71,31 рубля за штуку.