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22 августа 2019 года 10:58
Ренессанс Капитал снизил оценку акций АЛРОСА на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 97 рублей до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 93,85 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 71,31 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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