.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль способен продолжить свое ослабление вплоть до уровней вблизи 70 за доллар - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 августа 2019 года 10:10
Рубль способен продолжить свое ослабление вплоть до уровней вблизи 70 за доллар - FxPro
На торгах в среду российская валюта отметилась внушительным приростом более чем на 1.2% к доллару и евро, дойдя до 65.75 и 72.93 соответственно, сообщается в комментарии FxPro. Этому укреплению во многом способствовала нефть. Однако периоды, когда графики Brent и RUB идут рука об руку, часто ассоциируются с ослаблением, а не укреплением рубля. Так может случиться и на этот раз, когда позитивный импульс себя исчерпает, полагают аналитики FxPro. "С начала июля взаимосвязь курса USD/RUB и нефти Brent заметно выросла, - комментируют эксперты FxPro. - Довольно долго аналитики писали о том, что рубль никак не реагирует на новости нефтяной сферы, хотя раньше он был самой что ни на есть "сырьевой" валютой. И вот, "историческая справедливость" восстановлена: в конце прошлой недели месячная корреляция курса USDRUB и Brent дошла до рекордных 90%. На тот момент, радоваться не приходилось: нефть резко сдавала позиции и рубль послушно следовал за ней". Все изменилось после недавних сообщений о снижении поставок из Саудовской Аравии в Европу. Свою роль также сыграли публикации недельных данных о сокращении запасов в США и ограничения добычи в Канаде. В итоге, график Brent развернулся от минимальных значений начала года и устремился вверх, увлекая за собой российскую валюту, хотя при этом основной тренд до сих пор направлен вниз. Похожая ситуация, по мнению аналитиков, наблюдалась с конца 2014 по конец 2017, когда взаимосвязь между ценой нефти и курсом USD/RUB была весьма высока. "Стоит отметить, что с конца 2017 по май 2018 рубль сдавал позиции, в то время как пузырь цен на нефть - наоборот, продолжал надуваться, - напоминают в аналитической лужбе FxPro. - Это было обусловлено как геополитической напряженностью вокруг Ирана, так и слабостью российской валюты из-за страхов перед новыми санкциями со стороны США. Однако опасения не оправдались (по крайне мере, в ожидаемом объеме), что помогло российской валюте в 2018 году сохранять завидную стабильность, несмотря на обвал Brent". Последние недели два актива вновь пошли в одном фарватере, и графики их курсов практически синхронно развернулись к снижению, несмотря на небольшой отскок, указывают специалисты FxPro. На протяжении 10ти лет, когда случалась подобная высокая корреляция, все заканчивалось падением рубля более чем на 10%. Это даже без учета периода обвала июля 2014 - января 2015, когда USD/RUB вырос почти вдвое. "Итак, начиная с 31 июля, нефть и рубль начали падать в ответ на эскалацию торговых споров и менее мягкую, чем ожидалось, политику ФРС. Несмотря на формальное смягчение тона политиков, основные рыночные страхи по-прежнему живы. Это означает, что рубль способен продолжить свое ослабление, не встретив значимого сопротивления на пути, вплоть до уровней вблизи 70 за доллар", - резюмирует команда аналитиков FxPro.
.
22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:09
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:22
"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.22 августа 2019 года 09:25
Фондовые индексы США выросли после публикации протокола июльского заседания ФРС. Фондовые индексы АТР опускаются, трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва. Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.