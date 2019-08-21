БКС закрыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" и поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для бумаг банка

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" с учетом отсутствия катализаторов после сильных результатов за второй квартал 2019 года, а также на фоне растущих опасений по поводу качества активов, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

Кроме того, прогнозная стоимость и рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка была поставлена экспертом на пересмотр. "С данного момента инвесторы не должны полагаться при принятии инвестиционных решений на ранее опубликованные финансовые прогнозы, целевые цены и рекомендации от "БКС Глобал Маркетс", - следует из отчета.

"Мы видим растущую неопределенность в отношении текущей динамики качества активов на рынке необеспеченного розничного кредитования", - отмечает Царева. По ее мнению, пока не ясно, как отразится на рынке введение ПДН-регулирования, которое начнет действовать с октября 2019 года. "Учитывая высокую чувствительность прибыли Тинькофф банка к динамике стоимости риска, требуется более высокая степень уверенности в среднесрочных перспективах банка", - пишет аналитик.