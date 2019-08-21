ЦБ получает обширное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки - БКС

Августовские недельные данные продолжают показывать дефляцию, которая, между тем, усиливается, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Такое положение вещей позволяет ожидать замедления темпов роста потребительских цен в годовых терминах до уровней 4,2-4,3% по итогам августа. Если инфляция закончит лето на этих уровнях, то она окажется за нижней границей прогнозного диапазона ЦБ в 4,2% г/г.

Данное усиление деинфляционных процессов, на взгляд Антона Покатовича, является существенным фактором в пользу снижения ключевой ставки Банка России на сентябрьском заседании как минимум на 25 б.п. Также эксперт полагает, что с учетом эффекта "высокой базы" завершения 2018 года инфляционный вектор завершения 2019 года может указывать на замедление темпов роста потребительских цен до уровней ниже 4% (по итогам этого года).

"Полагаем, что текущая конъюнктура инфляционных процессов формирует для ЦБ весьма обширное пространство для снижения ключевой ставки более одного раза до конца 2019 года. Воспользуется ли регулятор данным пространством во многом будет зависеть как от конъюнктуры внешних рынков, так и от разрешения вопроса в отношении возвращения части средств из ФНБ в экономику", - заключает эксперт "БКС Премьер".