.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста акций Mosaic составляет 26,6% - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 августа 2019 года 16:44
Потенциал роста акций Mosaic составляет 26,6% - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций The Mosaic Company - одного из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $25,0 при текущей рыночной цене менее $20, потенциал роста - 26,6%. The Mosaic Company - один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах через три ключевых направления бизнеса: производство фосфатов, производство карбоната калия и подразделение международной дистрибуции. Согласно финансовому отчёту Mosaic, чистый убыток за три месяца с окончанием в июне составил $233,1 млн или 60 центов на акцию, при этом без учёта разовых статей была зафиксирована скорректированная прибыль на уровне 12 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. При этом выручка в отчетном периоде уменьшилась на 1,3% г/г с $2,20 млрд до $2,18 млрд, что также оказалось ниже прогнозов рынка в $2,32 млрд. Не слишком удачные результаты компании в отчётном периоде были связаны с дождями и наводнениями в США, приведшими к задержке весенних сельскохозяйственных работ и сопутствующему ослаблению спроса на удобрения. Вместе с тем, неудачная динамика ключевых показателей уже привела к существенному снижению цен на акции компании в последние годы. И сравнение основных мультипликаторов Mosaic с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по химической отрасли и отрасли "сырье и материалы" в целом, позволяет заключить, что компания существенно недооценена по большинству показателей. Поэтому аналитики "ФИНАМА" хотя и снизили целевую цену акций Mosaic, но сохранили по ним рекомендацию "покупать". "Оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов следующего года и заметная недооценённость по мультипликаторам выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic. Проведенная нами оценка стоимости Mosaic позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 26,6%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.
.
21 августа 2019 года 16:22
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:15
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в... читать дальше
.21 августа 2019 года 12:16
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets
Во вторник покупатели предприняли попытку прорваться выше указанного сопротивления, однако она не увенчалась успехом, напоминает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Давление на нефть оказали комментарии госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei... читать дальше
.21 августа 2019 года 10:53
Потенциал отскока в нефти при сохранении положительной конъюнктуры оцениваем в 1,5-2 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Как ожидалось, нефть проторговала верхнюю границу диапазона 58-60 долл./барр. на локальном улучшении сантимента. Предварительная статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 3,5 млн барр. и снижение запасов бензинов на 0,4 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн барр.... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:58
Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF
"Во вторник известный инвестор Марк Мобиус, который в свое время был руководителем фонда Темплтона, заявил, что не видит никакой альтернативы золоту и советует покупать металл на любом уровне. Главная причина - мягкая монетарная политика мировых центробанков. Как сказал Мобиус, в долгосрочной... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:32
Рынок акций США снизился во вторник впервые за четыре сессии. Азиатские индексы меняются разнонаправленно на опасениях рецессии в США. Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.