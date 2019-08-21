Очередные аукционы ОФЗ послужили одним из факторов укрепления рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль начал свой путь на укрепление с самого утра. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,38%, недельная снизилась до 7,39%, а месячная осталась на уровне 7,46%. Очередные аукционы ОФЗ также послужили фактором укрепления рубля. На первом из двух аукционов Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд по номиналу. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,3% и объёме спроса 46,450 млрд рублей по номиналу. Аукцион стоит признать весьма успешным, если учитывать общую насторожённость на внешних рынках. И, наконец, в пользу рубля работают ожидания того, что ведущие центральные банки будут более активно стимулировать экономическую активность, включая снижение ключевой ставки и количественные программы. К 15:15 мск пара USD/RUB - 65,917 (-0,97%), EUR/RUB - 73,192 (-0,91%)", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.