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21 августа 2019 года 14:37
Отметка 67 за доллар - краткосрочный рубеж ослабления рубля - БКС
В середине недели курс рубля умеренно укрепляется, двигаясь вокруг отметки 66,1, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На российскую валюту в настоящее время действуют несколько разнонаправленных факторов, отмечает эксперт. С одной стороны, рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше $60 под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти от API. С другой стороны, в целом рубль, как и большинство активов развивающихся стран, продолжает находиться под давлением угрозы эскалации торгового конфликта США и Китая, а также развития финансового кризиса в Аргентине. Находит в этом месяце отражение в динамике курса рубля и некоторое усиление нервозности участников рынка из-за возмущения новостного фона, связанного с санкциями в отношении РФ. Впрочем, появившиеся накануне разговоры о возвращении России в состав G8, по мнению Антона Покатовича, напротив, несколько смягчают геополитический сентимент в отношении отечественных активов. "Полагаем, что отметка 67 рублей за доллар является краткосрочным рубежом ослабления для российской валюты, - указывает эксперт "БКС Премьер". - Движение в направлении значений 68-69 видится нам возможным только при появлении значительных негативных поводов. По нашему мнению, в начале этой недели рубль мог быть несколько перепродан как на фоне роста рыночного пессимизма из-за ужесточения торгового конфликта США и Китая, так и из-за периода дивидендной конвертации в валюту. Тот факт, что мы не наблюдаем обрушения спроса нерезидентов на российский суверенный долг и в принципе не видим бегства из российских активов, позволяет нам полагать, что рублю удастся избежать более глубокой девальвации в перспективе ближайших недель. По нашим оценкам, сентябрь рубль может встретить в диапазоне 65,5-67".
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21 августа 2019 года 16:22
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