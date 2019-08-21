Потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется, что делает неинтересной покупку ОФЗ - Райффайзенбанк

"По нашему мнению, потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется (хотя в налоговый период может быть какое-то восстановление), что делает неинтересной покупку ОФЗ (даже длинные бумаги не имеют почти никакой премии к RUONIA). Кроме того, на фоне такой волатильности курса рубля (хотя, по нашему мнению, ослабление пока еще очень умеренное, рубль лишь подбирается к своим справедливым уровням) и глобального risk-off (изза перспективы торговой войны между США и Китаем) ЦБ РФ может взять паузу на следующем заседании (в то время как доходности ОФЗ уже соответствуют ключевой ставке в диапазоне 6-6,5% через 12 месяцев)", - пишет в обзоре Райффайзенбанка аналитик Денис Порывай.