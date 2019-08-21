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21 августа 2019 года 16:22
КНР реформирует систему процентных ставок для стимулирования кредитования - Julius Baer
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости займов, сообщается в комментарии Julius Baer. Вместо снижения ключевой процентной ставки китайские власти приняли решение о реформировании системы процентных ставок, которое позволит сделать их более ориентированными на рынок, а потоки ликвидности - более направленными на нуждающиеся в финансах секторы. По оценкам экспертов Julius Baer, в ближайшие месяцы реформа ставки LPR (loan prime rate) должна привести к смягчению условий среднесрочного кредитования и нормы обязательных резервов. Текущее значение LPR на уровне 4,25%, однако, может показаться негативом для некоторых инвесторов на фондовом рынке, которые ожидали более сильного сигнала о снижении стоимости заимствования по данному инструменту или по среднесрочным кредитам. "После объявленных изменений коммерческие банки не смогут согласованно устанавливать скрытый нижний порог процентных ставок, тогда как ранее они поддерживали стоимость финансирования на высоком уровне из-за боязни выдавать кредиты в условиях замедляющейся экономики, - отмечают аналитики Julius Baer Магдален Тео и Эрик Мак. - Теперь LPR будет основываться на ставках по операциям на открытом рынке с определенным спредом, а число банков, работающих с этим механизмом, будет увеличено с 10 до 18. На первом этапе ставка будет привязана к стоимости заимствования для соответствующего банка у ЦБ и общему уровню ликвидности в системе. Народный банк Китая также отметил, что его долгосрочные кредиты, например, ипотечные займы, не будут привязываться к рыночным ставкам. Это выглядит рационально на фоне желания властей избежать нового пузыря на рынке недвижимости". Ставка LPR, вероятно, будет снижаться с текущего уровня, сокращая стоимость заимствований для корпоративного сектора, полагают специалисты Julius Baer. Однако улучшение трансмиссионных механизмов пока остается под вопросом, поскольку значительная доля дешевых кредитов сейчас приходится на различные государственные предприятия. После реформирования LPR Народный банк Китая, по прогнозам экспертов, снизит норму обязательных резервов для малых и микропредприятий, а также частных компаний.
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