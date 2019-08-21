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21 августа 2019 года 13:48
Глобального кризиса в ближайшие годы не будет - "Открытие Брокер"
Время нового глобального кризиса ещё не настало, поскольку американская экономика не испытывает серьёзных проблем, а фондовый рынок США не перегрет, говорится в комментарии начальника отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева. С последнего мирового кризиса прошло уже больше 10 лет, но разговоры о новой возможной глобальной катастрофе не утихали, а в 2019 году обострились вновь на фоне появления новых катализаторов. По мнению Константина Бушуева, новый кризис если и начнётся, то не в США: "Конечно, торговая война между США и Китаем вызывает опасения у инвесторов, но кризис зачастую приходит оттуда, откуда его никто не ждёт. Банковская система Штатов была в шоке в 2008-м году. Тогда было банкротство некоторых важных банков, на которые сбросили плохие долги. Сейчас ситуация совершенно другая. За десять лет крупнейшие центральные банки мира влили моря ликвидности. В такой ситуации получить просадку в 20% по индексу S&P 500 - уже счастье. Ждать обвала более 50%, как это было в 2008 году, сейчас, на мой взгляд, наивно". Опасения вызывают кризисы, которые прокатились волной в развивающихся странах. "Полноценные рецессии уже прошли в Турции и Аргентине, технические - в Италии и ЮАР. Сейчас, скорее, наоборот, эти страны будут выходить из рецессий. Впрочем, Аргентина - это, конечно, отдельная песня", - резюмирует г-н Бушуев. Российская экономика лишена проблем других развивающихся стран, но имеет свои трудности. "Бюджет РФ и экономика имеют большую устойчивость при ценах на нефть выше $40 за баррель. Но проблемы российской экономики в другом - это слабая демография, а также доминирующая доля неэффективного государства в экономике и незащищенное предпринимательство, которое конвертируется в низкую деловую уверенность в целом и низкие темпы роста экономики в длительной перспективе", - уверен аналитик. Разумеется, цена на нефть продолжает оставаться центральным звеном российского торгового баланса, который, в свою очередь определяет российский платёжный баланс. "Однако в то же время интервенции Минфина призваны максимально нивелировать влияние цен на нефть на курс, снижая волатильность в целом. В результате определяющим фактором становится фактор движения средств зарубежных инвесторов в российских ОФЗ и ликвидных акциях. Цены на нефть падают с конца апреля, а рубль начал ослабляться только с августа, когда начал немного расширяться рисковый спред по России", - считает г-н Бушуев. Инвесторам в сложившихся условиях рекомендуется составлять диверсифицированный портфель. "На текущей коррекции российских акции уже можно начинать присматриваться к наиболее фундаментально интересным акциям для покупки, в том числе к сильным дивидендным историям, - отмечает аналитик. - Более агрессивно входить некрупному инвестору, скорее, будет иметь смысл уже после того, как будет сформирован полноценный разворот рынка. Что касается нетривиальных активов для российского инвестора, то стоит обратить внимание на золото, опционы на SPX, ETF на U.S. Treasuries и акции коммунального сектора США, которые выступают в качестве защитных активов".
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