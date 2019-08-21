Инвесторы пока не видят больших рисков в связи с политическим кризисом в Италии - Julius Baer

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в комментарии Julius Baer. Теперь президент Италии Серджо Маттарелла должен определиться с дальнейшими шагами по разрешению политического кризиса. Высокая неопределенность по поводу дальнейшего развития событий будет поддерживать сильную волатильность итальянского суверенного долга.

"Дебаты в Сенате выдались очень активными, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Премьер-министр обвинил Сальвини в продвижении только его собственных интересов и интересов его партии. Он также предупредил, что безответственные действия политика, в том числе призыв к новым выборам и спровоцированный им распад действующего правительства, будут иметь серьезные последствия. Президент Италии принял отставку Джузеппе Конте после его выступления в Сенате и теперь будет проводить консультации с лидерами политических партий, чтобы вывести страну из политического кризиса. Среди возможных вариантов развития событий - формирование нового большинства в парламенте, назначение технического правительства, по крайней мере, на какой-то период, или роспуск парламента и организация новых выборов. Сообщается, что оппозиционные "Движение "5 звезд"" и Демократическая партия обсуждают коалицию, чтобы избежать новых выборов, которые могут прийтись на осень, когда должно проходить обсуждение бюджета на следующий год. Однако такая коалиция, скорее всего, не сможет сохраняться долго".

Тем не менее, доходность по итальянским гособлигациям упала на фоне того, что инвесторы видят довольно низкую вероятность новых выборов в начале октября и нового противостояния Рима и Брюсселя в случае сохранения правительства Маттео Сальвини, указывает Дарио Месси. По его мнению, политический кризис в Италии будет поддерживать высокую волатильность гособлигаций страны. В то же время, существенное количественное смягчение со стороны Европейского центрального банка, ожидаемое в следующем месяце, будет главным фактором для рынка облигаций, который будет ограничивать спред между госдолгом Германии и Италии. Резкое изменение ситуации может произойти в случае, если политическая нестабильность создаст угрозу для кредитного рынка, полагает эксперт Julius Baer.