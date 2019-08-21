"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR Норникеля на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) на 6% - до $27,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре "ВТБ Капитала", аналитики подтвердили свои ожидания по ценам на никель на уровне $15600 за тонну на второе полугодие 2019 года, в то же время, повысив прогноз цен на палладий до $1450 за унцию с учетом сохраняющегося дефицита. Прогноз по EBITDA "Норникеля" на 2019-2020 годы вырос на 2-7%, что привело к росту прогнозной цены бумаг компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,52 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,79 за штуку.