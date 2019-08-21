Акции Роснефти растут на нейтральном рынке после отчета - БКС

Политики продолжают играть на повышение биржевых индексов, несмотря на зловещие сигналы замедления экономики, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. От главы ФРС Джерома Пауэлла рынки надеются услышать в пятницу в Джексон-Хоуле, не изменил ли он точку зрения, что последнее снижение ставки не является циклом смягчения денежно-кредитной политики. Если это произойдёт, это будет важный знак для инвесторов, уверен эксперт.

В свою очередь, Трамп обсуждает возможность снижения налога на прирост капитала (capital gains taxes), что, по мнению Сергея Суверова, должно помочь трейдерам преодолеть страхи, связанные с рецессией.

"В России сегодня в фокусе финансовый отчёт Роснефти за первое полугодие, - напоминает аналитик "БКС Премьер". - Компания улучшила финансовые показатели и отчиталась лучше консенсуса несмотря на проблемы с доступом магистральные нефтепроводы. Доходность свободного денежного потока в первом полугодии на уровне 24,1 процента - одна из самых высоких в отрасли. Это может позволить компании увеличить промежуточные дивиденды за первое полугодие до 15,34 рубля за акцию, объём промежуточных дивидендов является рекордным в истории компании. На всём этом акции Роснефти выросли примерно на 1,5 процента на нейтральном рынке".