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21 августа 2019 года 11:48
Акции Роснефти растут на нейтральном рынке после отчета - БКС
Политики продолжают играть на повышение биржевых индексов, несмотря на зловещие сигналы замедления экономики, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. От главы ФРС Джерома Пауэлла рынки надеются услышать в пятницу в Джексон-Хоуле, не изменил ли он точку зрения, что последнее снижение ставки не является циклом смягчения денежно-кредитной политики. Если это произойдёт, это будет важный знак для инвесторов, уверен эксперт. В свою очередь, Трамп обсуждает возможность снижения налога на прирост капитала (capital gains taxes), что, по мнению Сергея Суверова, должно помочь трейдерам преодолеть страхи, связанные с рецессией. "В России сегодня в фокусе финансовый отчёт Роснефти за первое полугодие, - напоминает аналитик "БКС Премьер". - Компания улучшила финансовые показатели и отчиталась лучше консенсуса несмотря на проблемы с доступом магистральные нефтепроводы. Доходность свободного денежного потока в первом полугодии на уровне 24,1 процента - одна из самых высоких в отрасли. Это может позволить компании увеличить промежуточные дивиденды за первое полугодие до 15,34 рубля за акцию, объём промежуточных дивидендов является рекордным в истории компании. На всём этом акции Роснефти выросли примерно на 1,5 процента на нейтральном рынке".
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21 августа 2019 года 16:22
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:15
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в... читать дальше
.21 августа 2019 года 12:16
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets
Во вторник покупатели предприняли попытку прорваться выше указанного сопротивления, однако она не увенчалась успехом, напоминает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Давление на нефть оказали комментарии госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei... читать дальше
.21 августа 2019 года 10:53
Потенциал отскока в нефти при сохранении положительной конъюнктуры оцениваем в 1,5-2 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Как ожидалось, нефть проторговала верхнюю границу диапазона 58-60 долл./барр. на локальном улучшении сантимента. Предварительная статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 3,5 млн барр. и снижение запасов бензинов на 0,4 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн барр.... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:58
Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF
"Во вторник известный инвестор Марк Мобиус, который в свое время был руководителем фонда Темплтона, заявил, что не видит никакой альтернативы золоту и советует покупать металл на любом уровне. Главная причина - мягкая монетарная политика мировых центробанков. Как сказал Мобиус, в долгосрочной... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:32
Рынок акций США снизился во вторник впервые за четыре сессии. Азиатские индексы меняются разнонаправленно на опасениях рецессии в США. Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
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