Спрос на ОФЗ поддерживается ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ и смягчения монетарной политики мировыми Центробанками - Промсвязьбанк

Минфин РФ решил воспользоваться улучшением рыночной конъюнктуры и объявил о размещении на аукционе в среду длинных ОФЗ-ПД 26228 (погашение в апреле 2030 г.) на 20 млрд руб. и "инфляционных" ОФЗ-ИН 52002 на 5,34 млрд руб., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Объем предложения и дюрация бумаг являются максимальными за август, - отмечает аналитик банка Дмитрий Монастыршин. - ОФЗ сохраняют устойчивость к ослаблению рубля в августе. Спрос на последних аукционах Минфина превышал предложение в 2 - 3 раза, а размещение проходило без премии к вторичному рынку. Локальные игроки покупают ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки. Нерезиденты сохраняют интерес к ОФЗ на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и смягчение монетарной политики мировыми Центробанками поддерживают спрос на ОФЗ".