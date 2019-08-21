Потенциал укрепления рубля в ближайшей перспективе оцениваем, как ограниченный - Промсвязьбанк

"В среду ждем попыток перехода пары доллар/рубль к середине диапазона 65-67 руб., который мы считаем целевым на ближайшие дни, на фоне нормализации конъюнктуры мировых рынков и улучшения конъюнктуры рынка нефти. Ввиду непростой внешней конъюнктуры и отсутствия явных триггеров для заметного усиления глобального аппетита к риску, - ключевых факторов, определяющих текущую динамику российской валюты, - потенциал укрепления рубля мы оцениваем, как ограниченный. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель сохраняем", - отмечает в своем комментарии аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.