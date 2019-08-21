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21 августа 2019 года 12:57
Рынки с опаской ждут сигналов ФРС - FxPro
Новостной фон за прошедший день существенно испортился, сообщается в комментарии FxPro. Напротив, Трамп заявил, что рассматривает новую порцию налоговых стимулов для поддержания экономики, а долговые рынки закладывают в качестве основного сценария еще три дополнительных снижения процентной ставки до конца 2019 года. "Стоит понимать, что подобные оптимистичные ожидания - конструкция весьма неустойчивая. - отмечают аналитики FxPro. - Достаточно вспомнить, что Джером Пауэлл недавно заявлял, что рассчитывать на продолжительное смягчение политики не стоит, и снижение ставки 31 июля - всего лишь небольшая корректировка. Позже, представитель ФРС Розенгрен отметил, что "экономика чувствует себя хорошо" и выступил против дальнейшего "голубиного" настроя, ссылаясь на возможные нежелательные последствия". По мнению экспертов FxPro, сейчас рынки зашли слишком далеко в своих ожиданиях, возложенных на три потенциальных снижения ставки. Курсы фондовых индексов игнорируют намеки на налоговые стимулы, а также ключевую статистику, вроде оптимистичных показателей инфляции и рынка труда. "Если даже это не способно вернуть акциям здоровый рост, они попадут в весьма неловкое положение, которое может логически вылиться в поголовную распродажу от любой мало-мальски разочаровывающей новости". - полагают в FxPro. Сегодняшняя публикация протоколов июльского заседания ФРС в 17:00 GMT, на взгляд специалистов аналитической службы FxPro, вполне может стать тем самым спусковым крючком. "Да, в июле FOMC пошел на поводу у рынков, снизив ставки, как и ожидалось, однако теперь ФРС гнет линию о том, что экономика в порядке, и ей требуются лишь небольшие корректировки. Среди инструментов убеждения в распоряжении Федрезерва - не только публикация протоколов, но и саммит центробанкиров в Джексон-Хоул, который пройдет позже на этой неделе. Отметим, что именно комментарии с этого заседания в периоды неопределенности использовались Резервной системой для коммуникации с рынками по важным вопросам", - заключают эксперты компании.
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21 августа 2019 года 16:22
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:15
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.21 августа 2019 года 12:16
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets
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.21 августа 2019 года 10:53
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.21 августа 2019 года 09:58
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.21 августа 2019 года 09:32
Рынок акций США снизился во вторник впервые за четыре сессии. Азиатские индексы меняются разнонаправленно на опасениях рецессии в США. Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
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.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
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