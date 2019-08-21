Рынки с опаской ждут сигналов ФРС - FxPro

Новостной фон за прошедший день существенно испортился, сообщается в комментарии FxPro. Напротив, Трамп заявил, что рассматривает новую порцию налоговых стимулов для поддержания экономики, а долговые рынки закладывают в качестве основного сценария еще три дополнительных снижения процентной ставки до конца 2019 года.

"Стоит понимать, что подобные оптимистичные ожидания - конструкция весьма неустойчивая. - отмечают аналитики FxPro. - Достаточно вспомнить, что Джером Пауэлл недавно заявлял, что рассчитывать на продолжительное смягчение политики не стоит, и снижение ставки 31 июля - всего лишь небольшая корректировка. Позже, представитель ФРС Розенгрен отметил, что "экономика чувствует себя хорошо" и выступил против дальнейшего "голубиного" настроя, ссылаясь на возможные нежелательные последствия".

По мнению экспертов FxPro, сейчас рынки зашли слишком далеко в своих ожиданиях, возложенных на три потенциальных снижения ставки. Курсы фондовых индексов игнорируют намеки на налоговые стимулы, а также ключевую статистику, вроде оптимистичных показателей инфляции и рынка труда. "Если даже это не способно вернуть акциям здоровый рост, они попадут в весьма неловкое положение, которое может логически вылиться в поголовную распродажу от любой мало-мальски разочаровывающей новости". - полагают в FxPro.

Сегодняшняя публикация протоколов июльского заседания ФРС в 17:00 GMT, на взгляд специалистов аналитической службы FxPro, вполне может стать тем самым спусковым крючком. "Да, в июле FOMC пошел на поводу у рынков, снизив ставки, как и ожидалось, однако теперь ФРС гнет линию о том, что экономика в порядке, и ей требуются лишь небольшие корректировки. Среди инструментов убеждения в распоряжении Федрезерва - не только публикация протоколов, но и саммит центробанкиров в Джексон-Хоул, который пройдет позже на этой неделе. Отметим, что именно комментарии с этого заседания в периоды неопределенности использовались Резервной системой для коммуникации с рынками по важным вопросам", - заключают эксперты компании.