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21 августа 2019 года 12:16
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets
Во вторник покупатели предприняли попытку прорваться выше указанного сопротивления, однако она не увенчалась успехом, напоминает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Давление на нефть оказали комментарии госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei Technologies, а также другие китайские компании являются серьезной угрозой для национальной безопасности США. Подобные заявления довольно быстро нейтрализовали положительный эффект прошлого решения США продлить Huawei лицензию на покупки технологий и оборудования у американских поставщиков еще на 90 дней. Некоторую поддержку ценам оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики. Ранее о готовности прибегнуть к дополнительному стимулированию экономик сообщили Народный Банк Китая, а также Бундесбанк. "Стоит отметить, что продавцы высмотрели в этом фундаментальную поддержку для собственных идей. - указывает Артем Деев. - Дело в том, что смягчение монетарной политики всегда является следствием значительного ухудшения экономической ситуации в стране. Даже если стимулы помогут, положительный эффект придется ждать, а вот рецессия - это то, что светит многим странам уже сейчас. Учитывая сказанная, продажи на рынке углеводородов продолжают опираться на очевидное замедление темпов мирового экономического роста, уже ставшего причиной падения спроса на нефть. Сегодня на стороне продавцов могут оказаться данные по изменению запасов нефти в США. Накануне Американский институт нефти сообщил о росте запасов за неделю на 3,5 млн баррелей. В случае выхода аналогичных данных от Администрации энергетической информации сегодня в 17:30 мск, нефть возобновит снижение".
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21 августа 2019 года 16:22
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:15
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в... читать дальше
.21 августа 2019 года 10:53
Потенциал отскока в нефти при сохранении положительной конъюнктуры оцениваем в 1,5-2 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Как ожидалось, нефть проторговала верхнюю границу диапазона 58-60 долл./барр. на локальном улучшении сантимента. Предварительная статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 3,5 млн барр. и снижение запасов бензинов на 0,4 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн барр.... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:58
Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF
"Во вторник известный инвестор Марк Мобиус, который в свое время был руководителем фонда Темплтона, заявил, что не видит никакой альтернативы золоту и советует покупать металл на любом уровне. Главная причина - мягкая монетарная политика мировых центробанков. Как сказал Мобиус, в долгосрочной... читать дальше
.21 августа 2019 года 09:32
Рынок акций США снизился во вторник впервые за четыре сессии. Азиатские индексы меняются разнонаправленно на опасениях рецессии в США. Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
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