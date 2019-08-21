Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets

Во вторник покупатели предприняли попытку прорваться выше указанного сопротивления, однако она не увенчалась успехом, напоминает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Давление на нефть оказали комментарии госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei Technologies, а также другие китайские компании являются серьезной угрозой для национальной безопасности США.

Подобные заявления довольно быстро нейтрализовали положительный эффект прошлого решения США продлить Huawei лицензию на покупки технологий и оборудования у американских поставщиков еще на 90 дней. Некоторую поддержку ценам оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики. Ранее о готовности прибегнуть к дополнительному стимулированию экономик сообщили Народный Банк Китая, а также Бундесбанк.

"Стоит отметить, что продавцы высмотрели в этом фундаментальную поддержку для собственных идей. - указывает Артем Деев. - Дело в том, что смягчение монетарной политики всегда является следствием значительного ухудшения экономической ситуации в стране. Даже если стимулы помогут, положительный эффект придется ждать, а вот рецессия - это то, что светит многим странам уже сейчас. Учитывая сказанная, продажи на рынке углеводородов продолжают опираться на очевидное замедление темпов мирового экономического роста, уже ставшего причиной падения спроса на нефть. Сегодня на стороне продавцов могут оказаться данные по изменению запасов нефти в США. Накануне Американский институт нефти сообщил о росте запасов за неделю на 3,5 млн баррелей. В случае выхода аналогичных данных от Администрации энергетической информации сегодня в 17:30 мск, нефть возобновит снижение".