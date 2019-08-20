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20 августа 2019 года 18:07
Во второй половине августа ожидается восстановительная динамика как по рублю, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России - "НФК-Сбережения"
Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России, говорится в комментарии АО "НФК-Сбережения". "Наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался практически реализованным, - указывает главный аналитик компании Алексей Кузьмин. - С учетом текущей ситуации, рассчитывать на продолжение ослабления уже не следует. На наш взгляд, текущие уровни вновь стали привлекательными для продажи иностранной валюты и создают условия поиска возможностей для игры на восстановление рубля". По наблюдениям эксперта, на рынке российских акций локальная перегретость устранена, и текущие уровни могут вновь привлечь участников рынка для спекулятивной игры на повышение. Во - первых, очередное ослабление рубля, которое отмечено в рамках последних трех недель, улучшает позиции экспортеров. В этой связи можно рассчитывать на некоторую положительную переоценку акций экспортоориентированных эмитентов. В их числе можно отметить акции Газпрома. Во - вторых, повышение со стороны Fitch суверенного рейтинга России и последующее повышение рейтингов дефолта эмитентов некоторых субъектов Федерации и ведущих российских компаний, в том числе представителей банковского сектора, - расширяют возможности для притока иностранных инвестиций. В данном случае можно обратить внимание на покупку акций Сбербанка. В - третьих, основные ожидания в части активности монетарных властей в сентябре сводятся к прогнозам снижения ставок. В первую очередь речь идет об ожиданиях снижения ставки со стороны ФРС (18 сентября) и аналогичного шага со стороны Банка России (06 сентября). Смягчение денежно-кредитной политики в данном случае, по мнению Алексея Кузьмина, способно оказать благоприятное влияние на широкий круг компаний, что может найти отражение в восстановительной динамике индексов МосБиржи и РТС.
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20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 11:03
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской... читать дальше
.20 августа 2019 года 10:31
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:20
Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management
"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс.... читать дальше
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