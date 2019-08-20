"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" в связи со снижением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и составляет $0,56 за штуку.

Как отмечают эксперты "ВТБ Капитала", котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" показывают одну из худших динамик в секторе в этом году, снижение с начала года составило порядка 19% на фоне неизменных фундаментальных характеристик компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $0,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет около $0,5 за штуку.