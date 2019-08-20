Ожидаем возвращения интереса инвесторов к рублю в ближайшее время - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность. Поэтому можно говорить, что рубль укреплялся на внутренних факторах. Начинается период налоговых платежей, завершается высокий туристический сезон. Кроме того, в последнее время существенно вырос разрыв доходности между рублём и остальными валютами развитых стран. К примеру, разрыв доходностей между 10-летними германскими бондами и аналогичными российскими ОФЗ составляет почти 8%. К тому же доходность германских бондов уже давно является негативной. Поэтому в ближайшее время можно ждать возвращения интереса инвесторов к рублю, у которого сохраняется потенциал укрепления, тем более что нефть прекратила своё отвесное падение. К 15:15 мск пара USD/RUB - 66,65 (-0,36%), EUR/RUB - 73,825 (-0,36%)", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.