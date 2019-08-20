Слабая статистика заставляет китайские власти усиливать поддержку экономики - Julius Baer

После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем секторе. Прирост розничных продаж упал до 7,6% (в июне - 9,8%). По мнению аналитика фондовых рынков Julius Baer Матье Рашете, на это повлиял спад продаж автомобилей после сильного роста в первый месяц лета в преддверии введения новых экологических стандартов с 1 июля. Кроме того, продажи косметики упали на 9,4%, золота и ювелирных изделий - на 1,6%, что заставляет говорить о сокращении потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал замедлили рост до 5,7% с 5,8% в июне, главным образом, из-за снижения темпов инфраструктурных инвестиций и инвестиций в секторе недвижимости. Динамика рынка кредитования затормозилась на фоне сокращения объема займов, деноминированных в юанях, и недисконтированных векселей.

"Ухудшение экономических условий в июле в целом подтверждает тот факт, что восстановление в первый месяц лета было неустойчивым и краткосрочным, - указывает Матье Рашете. - Как следствие, свежая статистика будет оказывать давление на китайские власти с точки зрения расширения мер стимулирования деловой активности. Мы ожидаем дальнейшее смягчение монетарной политики через снижение нормы обязательных резервов, поддержку инфраструктурных расходов и некоторый рост кредитования благодаря реформе процентных ставок, которая должна привести к снижению стоимости заимствований для корпоративного сектора".

В целом, более активное стимулирование экономики должно дополнительно поддержать фондовый рынок КНР, уверен эксперт Julius Baer. Несмотря на то, что недавняя эскалация торгового спора с США ухудшила настроения инвесторов в Китае, местный рынок акций, по оценкам аналитика, получает хорошую поддержку благодаря готовности и способности властей стимулировать экономический рост при ухудшении статистических показателей или новом витке внешнеторговой напряженности. Кроме того, долгосрочные факторы в пользу стратегических вложений в китайские акции остаются в силе.