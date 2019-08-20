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20 августа 2019 года 15:32
Инвесторы все больше опасаются рецессии в США - Julius Baer
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с финансового рынка могут быть полезны для прогнозирования экономических кризисов, основным индикатором их наступления является масштабное снижение деловой активности в реальном секторе. С 1950 года Национальное бюро экономических исследований США официально определяет начало рецессии в национальной экономике, опираясь на динамику четырех индикаторов. Промышленное производство и коммерческие продажи позволяют оценивать состояние корпоративного сектора, тогда как реальные доходы и занятость населения являются лучшими индикаторами положения индивидуальных домохозяйств, подчеркивается в комментарии. "Последние данные показывают, что промышленное производство достигло пика в декабре 2018 года и сокращалось большую часть текущего года, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Более благоприятная ситуация наблюдается в продажах торгово-промышленных предприятий, которые периодически поднимаются на высокие уровни, но при этом избегают заметного снижения с ноября 2012 года. Состояние американских домохозяйств тем временем отличается устойчивостью: занятость не демонстрировала снижения с сентября 2010 года, а реальные доходы показывают стабильный рост. В целом, текущая слабость экономики США не выглядит достаточно масштабной, чтобы называть ее рецессией". Заглядывая вперед, эксперт Julius Baer уверен, что у Соединенных Штатов есть возможность избежать масштабного кризиса. "Готовность ФРС США снижать процентные ставки и поддерживать текущий рост мягкой монетарной политикой является одной из причин не слишком опасаться рецессии, - заключает Дэвид Коль. - Опросы компаний, подтверждающие стабильный рост сферы услуг, служат опережающим индикатором, который указывает на тот факт, что негатив в американской экономике ограничивается лишь промышленным сектором".
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20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 11:03
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской... читать дальше
.20 августа 2019 года 10:31
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:20
Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management
"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс.... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:11
"Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем. Кроме того, на прошедших выходных стало... читать дальше
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