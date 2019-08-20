Инвесторы все больше опасаются рецессии в США - Julius Baer

Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с финансового рынка могут быть полезны для прогнозирования экономических кризисов, основным индикатором их наступления является масштабное снижение деловой активности в реальном секторе.

С 1950 года Национальное бюро экономических исследований США официально определяет начало рецессии в национальной экономике, опираясь на динамику четырех индикаторов. Промышленное производство и коммерческие продажи позволяют оценивать состояние корпоративного сектора, тогда как реальные доходы и занятость населения являются лучшими индикаторами положения индивидуальных домохозяйств, подчеркивается в комментарии.

"Последние данные показывают, что промышленное производство достигло пика в декабре 2018 года и сокращалось большую часть текущего года, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Более благоприятная ситуация наблюдается в продажах торгово-промышленных предприятий, которые периодически поднимаются на высокие уровни, но при этом избегают заметного снижения с ноября 2012 года. Состояние американских домохозяйств тем временем отличается устойчивостью: занятость не демонстрировала снижения с сентября 2010 года, а реальные доходы показывают стабильный рост. В целом, текущая слабость экономики США не выглядит достаточно масштабной, чтобы называть ее рецессией".

Заглядывая вперед, эксперт Julius Baer уверен, что у Соединенных Штатов есть возможность избежать масштабного кризиса. "Готовность ФРС США снижать процентные ставки и поддерживать текущий рост мягкой монетарной политикой является одной из причин не слишком опасаться рецессии, - заключает Дэвид Коль. - Опросы компаний, подтверждающие стабильный рост сферы услуг, служат опережающим индикатором, который указывает на тот факт, что негатив в американской экономике ограничивается лишь промышленным сектором".