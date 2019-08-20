ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3;

ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Tesla, Inc. (Тикер SPB: TSLA)

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

Привлекательность идеи:

1. Компания откровенно убыточная.

2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал": цена пробила локальный горизонтальный уровень поддержки и оттестировала его снизу.

3. В последнем квартальном отчете убытки оказались значительно выше ожиданий.

4. Продолжающаяся торговая война между США и Китаем.

5. Традиционная августовская коррекция может продолжиться.

Риски открытия позиции:

Любые неожиданные заявления Илона Маска, могут придать импульс котировкам.

Вторая инвестиционная идея - Gilead Sciences, Inc.: покупка от текущих уровней: $64,1; целевой уровень: $68,8; стоп-лосс: $60,9; ожидаемая доходность: +7,3%; горизонт удержания позиции - 20 дней.

Gilead Sciences, Inc. - американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Компания специализируется в основном на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,6.

3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена опустилась на диагональный уровень поддержки.

4. В прошлом месте сразу две рейтинговых компании подняли прогноз по ценовым целям Gilead.

5. Последний квартальный отчет оказалась лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз продаж на 2019 год.

Риски открытия позиции:

1. Возможная глобальная коррекция на фондовых рынках.

2. Возможная реформа здравоохранения ударит по всем сектору Healthcare.

Третья инветиционная идея - General Mills, Inc.: покупка от текущих уровней: $55,2; целевой уровень: $59; стоп-лосс: $53,3;

ожидаемая доходность: +6,9%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

General Mills, Inc. - американская корпорация производитель пищевых продуктов, товаров народного потребления.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем сигнал на покупку: цена пробила локальный горизонтальный уровень сопротивления.

3. В случае общей коррекции на рынке акции компаний, производящие товары повседневного спроса, выступают "защитными активами".

Риски открытия позиции:

1. Последний квартальный отчет компании оказался хуже ожиданий.

2. В сентябре выходит следующий отчет компании.