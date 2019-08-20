Рекомендуем покупать акции NVIDIA, потенциал роста - 12% на горизонте 1-2 месяцев - ИК "ФИНАМ"

Отдел инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ" рекомендует инвесторам рассмотреть возможность вложений в акции NVIDIA Corporation, одного из крупнейших в мире производителей графических процессоров; инвестиционная рекомендация по бумагам - "покупать".

Компания представила финансовые результаты за II квартал 2020 фискального года с окончанием 28 июля, которые превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Выручка за период составила $2,58 млрд против консенсус-прогноза в $2,54 млрд, снизившись на 17,4% в годовом выражении.

По итогам III квартала 2020 фискального года NVIDIA планирует зафиксировать выручку на уровне $2,9 млрд (+-2%), что означает ее снижение всего на 8,8% г/г. Представители NVIDIA сообщили, что спрос на новую архитектуру чипов компании для игр повышается, и что выходит все больше игр, использующих трассировку лучей. Также генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что данная технология является наиболее важной графической инновацией за последнее десятилетие, и платформа GeForce RTX выступает в качестве лидирующего решения на рынке.

Как отмечают инвестиционные консультанты "ФИНАМА", с технической точки зрения цена на акции NVIDIA Corporation подошла к уровню сопротивления, $161, при пробое которого восходящее движение может продолжиться. "Открывать позиции по бумаге с целью игры на повышение рекомендуется при пробое данного уровня, 161$. Защитный стоп-лосс рекомендуется поставить на уровне 155$. При покупке на сумму 20% от портфеля риск на портфель составит 0,8%", - излагают свою инвестиционную идею консультанты. Покупку бумаг они советуют планировать с инвестиционным горизонтом 1-2 месяца, целевая цена - $180, что дает потенциальную доходность на сделку на уровне 12%.