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20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике - Saxo Bank
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на "Трудностях монетарной политики". "Как и в прошлые годы, ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 22-23 августа, несомненно, окажет на рынок существенное влияние, - уверен глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. - Для руководителей центробанков это обычно лучшая возможность сообщить об изменениях в своей политике. В последние годы Бен Бернанке говорил там о запуске программ количественного смягчения QE2 и QE3, Марио Драги сообщал о возможном начале скупки активов в Еврозоне, а глава Швейцарского национального банка Томас Йордан подтвердил необходимость нетрадиционного монетарного курса через считанные месяцы после снятия верхнего ограничения с CHF в 2015 году". По мнению эксперта Saxo Bank, нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки. "Пока нам известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу. Списка выступающих у нас пока нет, но основное внимание должно быть сосредоточено на "Трудностях монетарной политики", в том числе на вопросах о последствиях расхождения процентных ставок, о влиянии количественного смягчения на рынки капитала, о новом мандате центробанков и о пути к нормализации", - отмечает Кристофер Дембик. Центральные банки должны подтвердить свою готовность к превентивным действиям, чтобы продлить текущий деловой цикл и избежать рецессии, полагает эксперт Saxo Bank: "Если взглянуть на макроэкономический фронт, есть много причин для беспокойства. Девять крупных экономик уже в рецессии или на ее грани, в том числе Германия, Великобритания, Италия, Бразилия и Аргентина. Для некоторых из них основную угрозу экономическому росту явно несет торговая война, но для других это в основном последствия плохой политики и плохого регулирования в последние годы". Так как на этом сейчас сосредоточено внимание рынка, центральные банки, вероятно, выскажутся об инверсии кривой доходности, допускает Кристофер Дембик. Скорее всего, они отвергнут важность этого события. Эксперт обращает внимание на то, что Федеральный резервный банк Сент-Луиса не так давно опубликовал статью о связи между инверсиями кривой доходности и рецессиями (ее можно прочитать здесь). Заключение однозначно: "В Германии, Франции и США почти за каждой инверсией кривой доходности в течение одного-двух лет следовала рецессия, так что для этих стран ложноположительные сигналы маловероятны". "Можно спорить, лучший ли это способ предсказания рецессии, но следует согласиться: нынешняя инверсия означает, что, по мнению участников рынка облигаций, перспективы роста в долгосрочной перспективе слабы, и я с этим, скорее, согласен", - резюмирует глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank .
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