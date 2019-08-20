Китай делает ставку на девальвацию юаня - Альфа-банк

В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы Нац.банка Китая остаются неизменными около значения $3,1 трлн с 2016 года (см Рис.2), что показывает, что движение курса в большей степени, чем раньше, подвержено рыночным факторам и регулятор просто не мешает переходу рынка в новое равновесие. Движение курса в интервал 7,0-7,1 юаня/дол. с начала августа произошло без сопротивления Нац.банка Китая и, по-видимому, может продолжиться в ближайшее время".

Ослаблению курса, по мнению эксперта, будут способствовать меры фискального и монетарного стимулирования экономики. В частности, в ответ на решения Трампа ускорить введение торговых тарифов, Китая в предыдущие выходные объявил об изменении системы установления кредитных ставок, изменив базовую ставку, использующуюся для расчета стоимости корпоративных кредитов.

Наталия Орлова полагает, что эта мера позволит снизить стоимость кредитования – если раньше в качестве ориентира базовой ставки использовались ставки, значение которых составляло около 4,5%, то после изменения системы расчета за ориентир базовой ставки будет приниматься ставка, текущее значение которой составляет 3,3%.

"Поддержка кредитного плеча означает, что Китай настроен на дальнейшее ослабление курса и на горизонте следующих 6-12 месяцев нельзя исключать выхода юаня к уровню 7,5 к доллару, - подчеркивает эксперт Альфа-банка. - Эта мера, с одной стороны, поддержит китайских экспортеров, но с другой стороны поставит крест на планах Китая наращивать объемы частного потребления – ослабление валюты ударит по покупательной способности населения и в условиях торговой войны не спасет от замедления темпов роста экономики".