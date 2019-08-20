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20 августа 2019 года 12:28
Рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций - "Нордеа Банк"
"Российская валюта накануне пробила отметку 67 в паре с долларом впервые с февраля текущего года, - говорится в обзоре "Нордеа Банка". - Рубль вчера слабел в русле валют развивающихся стран, потеряв 0.6% в паре с «американцем» и 0.5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился практически на 1%. Не смог оказать поддержку рублю и период налоговых выплат, пик которых приходится на 26 августа. В своем прогнозе, который был опубликован в начале августа, мы отмечали, что на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках участники рынка склонны довольно эмоционально реагировать на негативные новости или новые порции плохих макроэкономических данных. Это повышает риски краткосрочных резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года. В таком сценарии рубль может достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в прогнозе (66 в паре с долларом на конец года). Сегодня на фоне относительно спокойного внешнего фона рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций. При этом в паре с евро у российской валюты больше шансов продемонстрировать неплохую динамику на фоне обсуждения вотума недоверия итальянскому правительству в Сенате Италии".
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20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 11:03
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской... читать дальше
.20 августа 2019 года 10:31
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:20
Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management
"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс.... читать дальше
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