Акции экспортеров могут порадовать инвесторов в конце года - БКС

Во вторник на российском фондовом рынке относительно спокойно, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Позитивные новости пришли вчера из США, которые продлили ещё на 90 дней разрешение американским компаниям работать с Huawei. Это помогло немного подрасти ценам на нефть и американским фондовым индексам.

Но самое интересное, на взгляд эксперта, происходит на валютном рынке, где рубль вчера отвязался от нефти и пробивал вниз отметку 67 руб. за доллар. Одна из популярных версий среди биржевиков - происходящая конвертация части рублёвых дивидендов в валюту, хотя это, конечно, предположение. Возможно также, что это эхо событий в Аргентине, которая вновь может столкнуться с угрозой дефолта на фоне последних политических новостей.

"Но можно предположить, что конец года с учётом слабого рубля порадует инвесторов в акции российских экспортеров, таких как Русал и Норильский никель, - допускает Сергей Суверов. - Сегодня Норильский никель представит финансовый отчёт за первое полугодие, от которого ждут небольшого улучшения динамики выручки и EBITDA из-за роста цен на палладий на 30 процентов п/п. Среди менее ликвидных бумаг отметим спрос на бумаги Европейской Электротехники, бумаги которой выросли примерно на 6 процентов за последние дни после коррекции. Интерес к бумаге связан с успехами с выведением на рынок линейки инновационных установок для нефтепереработки и энергетики. EBITDA компании по официальному прогнозу менеджмента может вырасти более чем с 3,5 раза по сравнению с уровнем 2018 года".

Таким образом, на фоне квартальных отчетов инвесторы сейчас больше внимания обращают на специфику отдельных компаний и отраслей и немного меньше на внешний фон, где негатив от замедления мировой экономики борется с позитивом для финрынков от новых стимулов, заключает специалист "БКС Брокер".