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20 августа 2019 года 12:05
Акции экспортеров могут порадовать инвесторов в конце года - БКС
Во вторник на российском фондовом рынке относительно спокойно, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Позитивные новости пришли вчера из США, которые продлили ещё на 90 дней разрешение американским компаниям работать с Huawei. Это помогло немного подрасти ценам на нефть и американским фондовым индексам. Но самое интересное, на взгляд эксперта, происходит на валютном рынке, где рубль вчера отвязался от нефти и пробивал вниз отметку 67 руб. за доллар. Одна из популярных версий среди биржевиков - происходящая конвертация части рублёвых дивидендов в валюту, хотя это, конечно, предположение. Возможно также, что это эхо событий в Аргентине, которая вновь может столкнуться с угрозой дефолта на фоне последних политических новостей. "Но можно предположить, что конец года с учётом слабого рубля порадует инвесторов в акции российских экспортеров, таких как Русал и Норильский никель, - допускает Сергей Суверов. - Сегодня Норильский никель представит финансовый отчёт за первое полугодие, от которого ждут небольшого улучшения динамики выручки и EBITDA из-за роста цен на палладий на 30 процентов п/п. Среди менее ликвидных бумаг отметим спрос на бумаги Европейской Электротехники, бумаги которой выросли примерно на 6 процентов за последние дни после коррекции. Интерес к бумаге связан с успехами с выведением на рынок линейки инновационных установок для нефтепереработки и энергетики. EBITDA компании по официальному прогнозу менеджмента может вырасти более чем с 3,5 раза по сравнению с уровнем 2018 года". Таким образом, на фоне квартальных отчетов инвесторы сейчас больше внимания обращают на специфику отдельных компаний и отраслей и немного меньше на внешний фон, где негатив от замедления мировой экономики борется с позитивом для финрынков от новых стимулов, заключает специалист "БКС Брокер".
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20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 11:03
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской... читать дальше
.20 августа 2019 года 10:31
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:20
Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management
"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс.... читать дальше
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