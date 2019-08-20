Citi снизил оценку акций АЛРОСА на 23%, сохранив рекомендацию "покупать"

Citi понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 85 рублей за штуку после пересмотра своих прогнозов по EBITDA и чистому долгу компании на 2019-2021 годы, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, несмотря на ожидания экспертов Citi отрицательного FCF во втором полугодии 2019 года, они прогнозируют восстановление объемов продаж и свободного денежного потока компании в 2020 году.

Изменение прогноза EBITDA и чистого долга "АЛРОСА" от аналитиков Citi (в млрд руб.):

EBITDA Net Debt

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

Новый прогноз 105 146 174 106 69 37

Старый прогноз 161 184 203 48 32 20

Изменение, % -35 -21 -14 121 111 88

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 95,13 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 72,79 рубля за штуку.