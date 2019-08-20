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20 августа 2019 года 11:03
"Короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны - AMarkets
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. работать с американскими клиентами. В президентской администрации также сообщили, что готовятся к новому раунду торговых переговоров с КНР, который может пройти в Вашингтоне уже через несколько недель. По мнению эксперта, дополнительным фактором роста цен на нефть выступили сообщения о том, что повстанцы в Йемене совершили атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, однако, Королевство уже официально объявило, что на объемы нефтедобычи данный инцидент никак не повлиял. "Стоит отметить, что несмотря на указанный фон, позиции продавцов остаются довольно прочными, - подчеркивает Артем Деев. - На рынке по-прежнему присутствует угроза замедления темпов мирового экономического роста из-за очевидных экономических проблем Китая и Еврозоны. Ранее Бундесбанк подтвердил, что ведущий локомотив валютного блока - Германия также вступила в техническую рецессию. Сегодня в 23:30 МСК вниманию трейдеров будет представлен доклад от Американского института нефти по изменению запасов нефтепродуктов в США. В случае роста запасов у продавцов появится локальный повод для развития нисходящей динамики. По этой причине "короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны".
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20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 10:31
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:20
Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management
"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс.... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:11
"Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем. Кроме того, на прошедших выходных стало... читать дальше
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