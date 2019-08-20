Ждем попыток отката пары доллар/рубль от верхней границы диапазона 65-67 руб. - Промсвязьбанк

"Во вторник ждем попыток отката пары доллар/рубль от верхней границы диапазона 65-67 руб., который мы считаем целевым на ближайшие дни, на фоне нормализации конъюнктуры мировых рынков и улучшения конъюнктуры рынка нефти. Ввиду сложной внешней конъюнктуры и отсутствия явных триггеров для усиления глобального аппетита к риску, - ключевых факторов, определяющих текущую динамику российской валюты, - потенциал укрепления рубля мы оцениваем, как ограниченный. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель сохраняем", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.