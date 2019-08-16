Владельцы "префов" Мечела могут остаться без дивидендов в 2019г при ослаблении рубля - ИК "Атон"

Владельцы привилегированных акций "Мечела" могут остаться без дивидендов в 2019 году при ослаблении рубля, считает аналитик инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов.

Как говорится в обзоре ИК, дивидендная политика "Мечела" предусматривает выплату 20% чистой прибыли в виде дивидендов по привилегированным акциям, однако при существенном ослаблении рубля (выше 69 руб./$1) компания, скорее всего, покажет чистый убыток.

"Привлекательность акций "Мечела" полностью зависит от хода реструктуризации долга и слишком чувствительна к макроэкономическим рискам. Однако мы полагаем, что государство уже показало, что вряд ли позволит компании обанкротиться", - пишет эксперт, отмечая, что "Мечел" является слишком спекулятивной инвестицией для того, чтобы присваивать им официальный рейтинг.

Эксперт отмечает, что долг "Мечела" в настоящее время в 11 раз выше капитализации, поэтому инвесторы, хранящие эти акции в портфелях много лет, невзирая на волатильность котировок, могут в итоге получить существенную прибыль от своих вложений. Но для положительной переоценки акций глобальные макроэкономические показатели должны улучшаться (а не ухудшаться из-за торговых споров между США и Китаем), добавляет он.

По действующему договору "Мечел" должен начать погашение основной части долга перед госбанками в апреле 2020 года (срок истекает в 2022 году). Для этого компании понадобится приблизительно 150 млрд руб. FCF в год. "При таком сценарии вероятен дефолт: в 2016-2019 годах FCF составлял лишь 20 млрд руб. в год", - пишет Лобазов.

"Мечел" предлагает банкам отсрочить выплату основной суммы долга до 2024 года. По мнению аналитиков "Атона", к этому сроку компания сможет выплатить кредиторам примерно 80-100 млрд руб. и значительно улучшить свою финансовую позицию (скорректированная чистая долговая нагрузка может сократиться с 6.8x до 4.3x). Однако, они полагают, что выплата основной части лишь за два года едва ли будет возможна даже в 2024 году.

Высокая долговая нагрузка "Мечела" усугубляет реакцию акций на любые изменения в финрезультатах или прогнозах по долговой нагрузке.

"Следовательно, акции чувствительны к (неблагоприятным) изменениям в макроэкономической среде", - отмечается в обзоре.

Между тем Лобазов выделил и позитивные для "Мечела" факторы: рост объемов добычи угла, снижение процентных ставок, инфраструктурные проекты в России.

"Мечел" в четверг отчитался о результатах за II квартал: EBITDA снизилась на 2%, до 15 млрд рублей, чистая прибыль упала до 1,4 млрд рублей против 11,3 млрд рублей кварталом ранее. Такая динамика чистой прибыли была в значительной степени обусловлена курсовыми разницами, пояснила компания.