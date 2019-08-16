Рубль стал проявлять более высокую корреляцию с евро - "Открытие Брокер"

"Рубль довольно чутко реагировал на колебания котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3885 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная - 7,46%. CAD и AUD укреплялись против валюты США. Однако ожидания рецессии в Европе имеют гораздо большее значение для рубля, чем проблемы в американо-китайских отношениях. Соответственно, рубль стал проявлять более высокую корреляцию с евро на фоне слабой статистики ВВП Германии за II квартал", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.