Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Х5 на 3,4%, но оставил рекомендацию "продавать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) с $29 до $30 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг осталась без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $36,14 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $32,19 за штуку.