Актуальные торговые идеи: сектор металлургии России - ITI Capital

"С начала июня глобальный металлургический сектор и горнодобывающая промышленность потеряли более 15%, что в большей степени обусловлено повышением рисков экономического замедления ввиду эскалации торговых войн. Мы считаем, что рынок переоценивает риски, и ждем восстановления спроса в преддверии новых торговых соглашений между США и Китаем, которые возможны в конце третьего квартала. Рынок попытается отыграть этот фактор заранее, что безусловно окажет поддержку наиболее недооцененным компаниям, в первую очередь, из российского металлургического сектора - они пострадали из-за высокой волатильности, но отличаются высокими финансовыми показателями. Среди металлургических предприятий максимальный потенциал роста, на наш взгляд, у акций "Северстали" и ММК благодаря сохранению сильного спроса на металлопродукцию на российском рынке, который занимает значительную долю в структуре продаж обеих компаний (около 75% выручки "Северстали" и более 80% у ММК)", - говорится в комментарии старшего аналитика ITI Capital Анны Лакейчук.

Первая торговая идея: "Северсталь" (+16% до конца года).

"Наиболее устойчивая бизнес-модель благодаря обеспеченности собственным сырьем, самой высокой среди российских металлургов доле продукции с высокой добавленной стоимостью и низкой себестоимости. Консенсус-прогноз роста котировок в ближайшие 12 мес. - 29%, ожидаемая дивидендная доходность - 13%", - отмечается в комментарии.

Вторая торговая идея: ММК (+24% до конца года).

"Мультипликаторы стоимости значительно ниже, чем у конкурентов (EV/EBITDA около 3х по сравнению с 5х у НЛМК и "Северстали"), и ниже средних значений по ММК за последние пять лет. Компания дополнительно выиграет от текущего снижения цен на железную руду. Консенсус-прогноз роста котировок в ближайшие 12 мес. - 49%, ожидаемая дивидендная доходность - 11%", - указывает Анна Лакейчук.

Третья торговая идея: "АЛРОСА" (+18% до конца года).

"Котировки компании упали до минимума с середины 2016 г. на фоне слабых продаж за семь месяцев с начала года и неопределенных перспектив спроса до конца года из-за торговых войн. Текущая цена предполагает потенциал роста на 34% по консенсус-прогнозу, но есть риск переоценки перспектив бумаги в сторону снижения. Компания опубликует отчетность по МСФО за 1П19 в понедельник, 19 августа; ожидается существенное снижение прибыли (на 35% г/г), что может усилить давление на цену акций. Дивидендная доходность может скорректироваться с текущей оценки 15% по итогам 2019 г. до менее 10%, если показатель чистого денежного потока во 2П19 окажется слабым", - обращает внимание аналитик ITI Capital.