.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Актуальные торговые идеи: сектор металлургии России - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2019 года 15:53
Актуальные торговые идеи: сектор металлургии России - ITI Capital
"С начала июня глобальный металлургический сектор и горнодобывающая промышленность потеряли более 15%, что в большей степени обусловлено повышением рисков экономического замедления ввиду эскалации торговых войн. Мы считаем, что рынок переоценивает риски, и ждем восстановления спроса в преддверии новых торговых соглашений между США и Китаем, которые возможны в конце третьего квартала. Рынок попытается отыграть этот фактор заранее, что безусловно окажет поддержку наиболее недооцененным компаниям, в первую очередь, из российского металлургического сектора - они пострадали из-за высокой волатильности, но отличаются высокими финансовыми показателями. Среди металлургических предприятий максимальный потенциал роста, на наш взгляд, у акций "Северстали" и ММК благодаря сохранению сильного спроса на металлопродукцию на российском рынке, который занимает значительную долю в структуре продаж обеих компаний (около 75% выручки "Северстали" и более 80% у ММК)", - говорится в комментарии старшего аналитика ITI Capital Анны Лакейчук. Первая торговая идея: "Северсталь" (+16% до конца года). "Наиболее устойчивая бизнес-модель благодаря обеспеченности собственным сырьем, самой высокой среди российских металлургов доле продукции с высокой добавленной стоимостью и низкой себестоимости. Консенсус-прогноз роста котировок в ближайшие 12 мес. - 29%, ожидаемая дивидендная доходность - 13%", - отмечается в комментарии. Вторая торговая идея: ММК (+24% до конца года). "Мультипликаторы стоимости значительно ниже, чем у конкурентов (EV/EBITDA около 3х по сравнению с 5х у НЛМК и "Северстали"), и ниже средних значений по ММК за последние пять лет. Компания дополнительно выиграет от текущего снижения цен на железную руду. Консенсус-прогноз роста котировок в ближайшие 12 мес. - 49%, ожидаемая дивидендная доходность - 11%", - указывает Анна Лакейчук. Третья торговая идея: "АЛРОСА" (+18% до конца года). "Котировки компании упали до минимума с середины 2016 г. на фоне слабых продаж за семь месяцев с начала года и неопределенных перспектив спроса до конца года из-за торговых войн. Текущая цена предполагает потенциал роста на 34% по консенсус-прогнозу, но есть риск переоценки перспектив бумаги в сторону снижения. Компания опубликует отчетность по МСФО за 1П19 в понедельник, 19 августа; ожидается существенное снижение прибыли (на 35% г/г), что может усилить давление на цену акций. Дивидендная доходность может скорректироваться с текущей оценки 15% по итогам 2019 г. до менее 10%, если показатель чистого денежного потока во 2П19 окажется слабым", - обращает внимание аналитик ITI Capital.
.
Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, Северсталь, ММК
.
16 августа 2019 года 16:54
"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:30
"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:57
Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках.... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.16 августа 2019 года 09:43
"Нефть еще раз протестировала сильную поддержку $58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:35
"Новых значимых новостей на рынке сырья, которые могли бы повлиять на текущую динамику нефти, не появилось. Давление на актив сохранится на фоне роста предложения при стагнирующем спросе. Ситуация в Персидском заливе стала относительно стабильнее после решения группы стран обеспечить безопасность... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:55
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent остается в широком диапазоне 55-60 долл./барр. Продолжают расти макроэкономические опасения повсеместно, особенно в свете последних статданных по экономике Китая, инфляционные ожидания в Штатах падают. Все это не дает сырью шанса на серьезный отскок. Мы не исключаем локальный уход... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 16:37
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.