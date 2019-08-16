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16 августа 2019 года 15:26

БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Лонг в акциях Аэрофлота"

(добавлен текст после 1-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

"Опережающая рынок динамика котировок акций "Аэрофлота" была вызвана снижением цен на нефть, позитивным новостным потоком по регуляторным вопросам (нулевой НДС на внутрироссийские рейсы, введение механизма демпфирования цен на авиакеросин), хеджированием цен на топливо во второй половине 2019 года и повышением консенсус-прогнозов", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация "покупать" для акций "Аэрофлота" была подтверждена. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", составляет 130 рублей.

Текущая стоимость акций "Аэрофлота" составляет порядка 112 рублей за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Аэрофлот


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