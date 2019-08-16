"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.