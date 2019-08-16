Замедление роста промышленного производства является фактором в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России - Банк "Санкт-Петербург"

"Согласно данным Росстата, в июле рост промышленного производства составил 2,8% г/г, замедлившись с 3,3% г/г в июне, в то время как консенсус-прогноз предполагал увеличение объема промпроизводства на 3% г/г. Так, годовой рост производства в обрабатывающих отраслях снизился с 3,4% в июне до 2,8% в июле. Вместе с тем, объем производства в добывающем секторе вырос на 3% г/г в прошлом месяце после 2,3% г/г в июне. При этом добыча углеводородов, которая составляет порядка 80% добывающего сектора РФ, снизилась. Например, производство нефти сократилось на 0,7% г/г, угля - на 3,3% г/г. Добыча газа в прошлом месяце увеличилась незначительно - на 0,3% г/г. Таким образом, прирост объема производства произошел за счет других видов деятельности. Комментариев ведомство не давало. Данные указывают на то, что рост промышленного производства замедляется, что является фактором в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России", - отмечается обзоре банка "Санкт-Петербург".